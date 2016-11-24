Москва, 24 ноября, 2016, 11:27 — ИА Регнум.



Mil.ru Арктика

«Нужно, прежде всего, создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний, вывести на новое качество медицину и сельское хозяйство, ускорить освоение наших территорий, включая Арктику и Дальний Восток России», — эти приоритеты обозначил президент Путин на заседании Совета по науке и образованию при обсуждении проекта Стратегии научно-технологического развития России 23 ноября.

Для решения задачи необходимо, по словам президента, подключить к финансированию науки наряду с бюджетными средствами внебюджетные, увеличить финансирование Российского научного фонда до 17,7 миллиарда рублей в 2017 году, а также «отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов тонким слоем между исследовательскими организациями», выделяя деньги «эффективным коллективам на основе конкуренции».

Обсуждении Стратегии на заседании Совета в очередной раз показало, насколько непросто найти оптимальные подходы и консенсус различным ведомствам и научным организациям. Что поставить во главу угла?

Андрей Фурсенко, помощник президента РФ, предложил «трансформировать науку в основы социально-экономического развития Российской Федерации». Что скрывается за этой формулировкой, не очень понятно, но, скорее всего, речь о конкретной пользе от науки, ее практической отдаче. Стратегия, по его словам, «ориентирует сектор исследований и разработок на достижение конкретных результатов». А эффективный ответ на существующие вызовы «возможен только в случае глубоких структурных преобразований сектора исследований и разработок и перехода к качественно иному уровню его взаимодействия с социально-экономической сферой».

Никто не спорит: любые достижения нужны в первую очередь людям. Наша жизнь, благополучие страны зависят от внедрения передовых научных разработок. Но сделать это можно только тогда, когда ясно видны механизмы практической реализации, а они в Стратегии отсутствуют, считает глава РАН Владимир Фортов. Дорожную карту академик вообще назвал «мелкотемной». «Нельзя же считать механизмом реализации Стратегии пункт 21 проекта РАН «О создании кружков технического творчества и формировании игровых коллективов дошкольных учреждений», — заявил Фортов. — Это снижает уровень бумаги. Надо, мне кажется, оставить серьёзные, концептуальные вещи».

Он назвал нежизнеспособной предложенную в Стратегии «суперцентрализованную модель организации науки. «Было бы ошибкой, как это предлагается, все программы исследований академических, вузовских и корпоративных, всех наук, и оборонной, конечно, решать в рамках одной для всех мегапрограммы, собрав туда все научные средства. Это слишком упрощённый подход», — отметил Фортов. В очередной раз он поднял тему взаимоотношений ФАНО и РАН. Академики настаивают на четком законодательном разграничении полномочий ведомств. Без этого нельзя двигаться вперед, тем более что в своих инициативах ФАНО переходит, похоже, все границы: уже намерено свою Академию наук создать. «Дошло до того, что на недавнем общем собрании выступающие говорили о том, что ФАНО приступило к созданию новой, параллельной РАН, ещё одной академии в нашей России, — сообщил Фортов. — Я не уверен, что это кому‑то пойдёт на пользу — ни РАН, ни ФАНО, ни, главное, учёным нашей с вами страны». В целом глава РАН оценил Стратегию как «шаг в верном направлении, в направлении консолидации наших общих усилий к одной цели». Такая консолидация, по его словам, «тем более необходима, так как мы работаем в условиях падающего бюджета и в то же время в условиях самой радикальной академической реформы за всю историю».

В выступлении ректора МГУ Виктора Садовничего прозвучало предложение на каждый приоритет разработать отдельную программу. Причем «программы должны учитывать прежде всего сценарий не догоняющий, а опережающий».

Этот опережающий сценарий участнику Совета по науке Дмитрию Пескову из Агентства стратегических инициатив (АСИ) видится в развороте к рынку. «Разворот в смычку от фундаментальных исследований к рыночным технологиям нам кажется вполне возможным», — уверенно заявил он, не менее уверенно усмотрев подрывные действия в деятельности компании Uber, которая «захватила рынок такси в Москве». «Это технологии, которые на английском называются destructiontechnologies, а в русском — подрывные», — заявил Песков. Президент России его несколько остудил, поскольку, в отличие от докладчика, осведомлен, что это не подрывники какие-то, а так называемая глобальная компания. «Они просто организуют так, как считают нужным и наиболее эффективным. Не нужно их подозревать в какой‑то подрывной деятельности, — отметил Путин. — Они просто работают современным способом, но объективно это, конечно, создаёт для нас угрозы».

Окончательно отредактировать Стратегию и представить ее президенту на утверждение заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович пообещал через неделю. По его словам, «ряд приоритетов требует более чётких формулировок, с тем чтобы было понятно, что именно мы хотим делать в той или иной сфере, что именно мы хотим обеспечить». Другими словами, необходимо сформулировать задачи так, чтобы они не остались лозунгами, а смогли превратиться в конкретные действия.