Москва, 24 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В 2017 году в Москве начнутся строительные работы на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Как сообщает пресс-служба департамента строительства столицы, на данный момент выполняются предпроектные работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство Северо-Восточной хорды

В мэрии планируют полностью завершить строительство за 2,5 года, точная дата неизвестна. «Чуть позднее, когда мы развернем строительные операции по всему участку, мы будем готовы дать точную дату, когда мы сумеем запустить всю Северо-восточную хорду», — приводит пресс-служба слова главы департамента Андрея Бочкарева.

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Бочкарев добавил, что завершены работы на двух эстакадах прямого хода на участке Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе. Кроме того, ведутся активные работы в западной и восточная части автомагистрали. В целом запланировано 7 участков хорды.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2018 году будет завершено строительство второго участка хорды, который свяжет трассу М11 с Дмитровским шоссе.