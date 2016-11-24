Москва, 24 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин поздравил с юбилеем ведущего и руководителя программы КВН (Клуб веселых и находчивых) Александра Маслякова. Телеграмма главы государства опубликована в четверг, 24 ноября, на сайте Кремля.

Government.ru Александр Масляков

«Талант, увлеченность делом и неиссякаемая энергия стали главными слагаемыми Вашего профессионального успеха, позволили осуществить немало интересных творческих планов, — говорится в сообщении. — Но поистине всенародную известность принес Вам КВН».

Президент РФ добавил, что КВН по праву считают не только одним из самых ярких проектов отечественного телевидения, но и целым направлением в молодёжном движении страны и других государств.

«Желаю Вам здоровья и всего наилучшего, — говорится в сообщении. — И конечно, долгой и счастливой жизни Вашему любимому детищу».

Напомним, 24 ноября Александр Масляков отмечает свое 75-летие.