Чебоксары, 24 ноября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Чувашской Республики из федеральной собственности передано восемь пушек. Они будут установлены в мемориальных комплексах шести муниципалитетов республики, сообщили ИА REGNUM в Минюсте Чувашии.

Cap.ru, мэрия Чебоксар 9 мая 2016 г. Парад в Чебоксарах

Три противотанковые пушки Т-12 и пять автоматических зенитных пушек С-60 переданы региону безвозмездно «в целях увековечивания павших в Великой Отечественной войне и патриотического воспитания молодого поколения». Республика, в свою очередь, указанное имущество передаёт в муниципальную собственность Батыревского, Канашского, Козловского, Цивильского, Шемуршинского районов и Чебоксар. В том числе столица получит три зенитные пушки.

Согласно приказу заместителя Министра обороны РФ, муниципалитетам предстоит обеспечить оплату демилитаризации и доставку данного военного имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2015 году в рамках мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне провели паспортизацию воинских захоронений и мемориальных объектов. В него вошли 266 воинских захоронений, 1164 памятных мест и сооружений (в реестре 2009 года значилось 1026 объектов). Власти тогда отмечали, что общее состояние памятников удовлетворительное, но большинство из них нуждались в косметическом ремонте и благоустройстве прилегающей территории, замене и покраске заборов.

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