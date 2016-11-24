Москва, 24 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в ноябре составляет 82,6% и от среднего показателя октября он отличается незначительно (82,2%). Оценки работы правительства растут третий месяц подряд, согласно последним данным среднемесячный показатель составляет 60,2% (с 53,6% в августе). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Положительная динамика по вопросу одобрения деятельности Государственной думы фиксируется с октября, в ноябре ее рейтинг одобрения — 47,7% (в октябре — 45,5%). Около половины российских граждан также высказывают одобрение работе Совета Федерации (46,6%).

Среди общественных институтов серьезных колебаний за последний месяц не произошло. Наибольшую поддержку и одобрение, по сравнению с другими, граждане по-прежнему выказывают армии (82,8% одобряют ее действия, негативно высказываются только 8,8%), а также Русской Православной Церкви (71,2%), СМИ (62,5%).

Наименьший показатель одобрения на фоне остальных у политической оппозиции, при этом доли положительных (34,4%) и отрицательных (36,1%) ответов практически равны.

Опрос проведен 19−20 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.