Вашингтон, 24 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Звезду избранного президента США Дональда Трампа на «Аллее славы», испорченную вандалом, полиция будет охранять круглосуточно, сообщил портал TMZ.

24Horas.cl Разбитая звезда Дональда Трампа

Уточняется, что охранять объект будут два офицера полиции: 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Помимо этого, на звезду установили камеру видеонаблюдения.

Напомним, звезду Трампа повредил несогласный с его политикой гражданин США — ещё до того, как миллиардер был избран президентом. Он ударил по звезде кувалдой. Поскольку он был одет как дорожный рабочий, на его появление с инструментом окружающие не среагировали. Звезду Трампу присвоили за его вклад в развитие телевидения.

Голливудская «Аллея славы» — это тротуары по обеим сторонам улицы длиной в пятнадцать кварталов. На ней находятся звёзды с именами деятелей культуры — актёров, музыкантов, продюсеров, а также тех, кто внёс вклад в индустрию развлечения и искусства.