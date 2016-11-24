Звезду Трампа на «Аллее славы» будут охранять круглосуточно
Вашингтон, 24 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Звезду избранного президента США Дональда Трампа на «Аллее славы», испорченную вандалом, полиция будет охранять круглосуточно, сообщил портал TMZ.
Уточняется, что охранять объект будут два офицера полиции: 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Помимо этого, на звезду установили камеру видеонаблюдения.
Напомним, звезду Трампа повредил несогласный с его политикой гражданин США — ещё до того, как миллиардер был избран президентом. Он ударил по звезде кувалдой. Поскольку он был одет как дорожный рабочий, на его появление с инструментом окружающие не среагировали. Звезду Трампу присвоили за его вклад в развитие телевидения.
Голливудская «Аллея славы» — это тротуары по обеим сторонам улицы длиной в пятнадцать кварталов. На ней находятся звёзды с именами деятелей культуры — актёров, музыкантов, продюсеров, а также тех, кто внёс вклад в индустрию развлечения и искусства.