Севастополь, 24 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя во втором чтении утвердили поправки в устав города, которыми закреплены нормы прямых выборов губернатора Севастополя. Решение принято на заседании 24 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Congress of local and regional authorities Выборы

За поправки проголосовали 20 депутатов из 21, присутствовавшего на заседании. За закон парламентарии проголосовали единогласно.

«Губернатор города Севастополя избирается гражданами РФ, проживающими на территории города Севастополя и обладающими в соответствии с федеральным законодательством активным избирательным правом, на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может замещать должность губернатора Севастополя более двух сроков подряд», — сказано в обновленном уставе Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательным собранием Севастополя ранее уже дважды (1 марта и 19 июля 2016 года) были отклонены поправки в устав о прямых всенародных выборах губернатора. Оба раза законопроект поддержали 13 депутатов из 24, а для принятия изменений в Устав необходимо 16 голосов.

Ранее врио губернатора Дмитрий Овсянников назвал вопрос о прямых выборах губернатора принципиальным для города, а сами выборы — ответом России на заявления о якобы имеющих место ограничениях прав и свобод в Крыму.