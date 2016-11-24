Москва, 24 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Доля жителей России, которые считают, что победа Дональда Трампа наиболее желательна для России, увеличилась за месяц с 38% в октябре до 60% в ноябре (опрос проводился после того, как стало известно о победе Трампа). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Kaz Отношения с Россией

Более половины опрошенных (54%) уверены, что после избрания американским президентом Трампа отношения между Россией и США улучшатся. 27% считают, что не изменятся.

Примечательно, что отношение жителей России к США за последние два месяца улучшились. Если в сентябре к Штатам хорошо относились 23%, то в октябре число положительно настроенных граждан РФ выросло до 28%.

Вместе с тем, 56% опрошенных плохо относятся к США, 16% затруднились ответить.

Опрос проведен 18−21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.