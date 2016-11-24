Черногорск, Хакасия, 24 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Хакасии прошло совещание по ситуации с теплоснабжением в городе Черногорске, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве. Из-за нехватки угля на котельной компании «ХакТЭК», являющейся основной теплоснабжающей организацией в городе, снизилась температура теплоносителя в жилом секторе города. Также температура была снижена в ряде социальных учреждений.

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Глава Хакасии Виктор Зимин назвал эту ситуацию недопустимой: «Мне стыдно перед черногорцами за холод в квартирах. За то, что дети, люди старшего поколения мерзнут в угледобывающей республике! У нас ведь не война, слава богу! Мирное время, идет плановая работа, в чем тогда дело? Я требую разобраться в ней немедленно. Мэру города я тоже хочу сказать, что так вести себя недопустимо с людьми, которые доверили ему право работать и защищать их интересы. Объясните мне, как предприятие, которое собирает плату с населения почти в полном объеме, имеет такие долги, что не может позволить себе купить уголь на 14 дней, как это должно быть? Как это допустила администрация города угольщиков?».

Ответственным за прохождение отопительного сезона в республике Зимин объявил строгие замечания. Также он поручил провести проверку на предприятии с привлечением силовых структур и вызвать к нему руководителя администрации Черногорска Василия Белоногова.

Как сегодня, 24 ноября, уточнили в республиканском правительстве, в настоящее время на котельную ООО «ХакТЭК» начали завозиться уголь.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Черногорска, 22 ноября глава города поручил управлению по ГО, ЧС и ПБ вести ежечасную проверку параметров, которые выдает «ХакТЭК».

Добавим, среди замерзающих социальных объектов — две школы. Занятия там проходят по сокращенному расписанию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании «ХакТЭК» Сергей Серик ранее заявил, что на предприятии нет угля. В качестве причины сложившейся ситуации он называет низкую собираемость платы за потребленное тепло. Однако, по данным мэрии Черногорска, платежеспособность населения «ХакТЭКу» в городе составляет 98%. Бюджетные организации муниципалитета также не имеют задолженности перед теплоснабжающим предприятием. По данному факту проводится прокурорская проверка.

На сегодняшний день в городе Черногорске проживает более 75 тысяч человек.