Кемерово, 24 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка и семилетний мальчик почти сутки провели взаперти с потерявшей сознание бабушкой в Кемерове. Как сообщают Вести.Ru, ЧП произошло в жилом многоквартирном доме по улице Волгоградской.

stux Замок

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что из соседней квартиры доносятся крики и плач детей. Участковый, прибывший на место ЧП, долго звонил в дверь, однако испуганные дети так и не открыли ее.

«Уполномоченный вызвал спасателей, которые вскрыли дверь, — говорится в сообщении. — В квартире находились заплаканные малыши, а на полу лежала без сознания их бабушка».

Пенсионерку, находящуюся из-за приступа хронического заболевания без сознания почти сутки, экстренно доставили в местную больницу.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что мать детей не участвует в их воспитании — опеку над ними оформила бабушка.