Калининград, 24 ноября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарём врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова назначена Валерия Родина — супруга главы аппарата правительства Калининградской области Алексея Родина.

Shouldkhow.ru Валерия Родина

Как уточняет калининградский новостной портал «Клопс», супруг уже подал в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Калининградской области уведомление о возможном возникновении конфликта интересов.

Впрочем, Родин заявил журналистам, что деятельность пресс-секретаря контролирует только губернатор, а значит, нет нарушения п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» («Гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае близкого родства с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому).

Валерии Родиной (в девичестве Тучковой) — 32 года. Она окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по специальности «финансы предприятия».

После окончания вуза некоторое время работала на журналистском поприще, в частности, четыре года — главным редактором газеты Московского района Петербурга «Виктория».

Последняя должность Родиной перед переездом в Калининград — пресс-секретарь-помощник заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова (в бытность Евтухова замминистра юстиции России она также работала его пресс-секретарём-помощником, а ещё раньше, когда Евтухов возглавлял комитет по законодательству в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, то Тучкова работала пресс-секретарём комитета).

Супруг Алексей Родин с 2008 по 2015 год работал в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что пресс-служба правительства Калининградской области продолжает работать в прежнем формате под руководством Ларисы Поляковой.