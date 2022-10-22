Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Массовые нарушения миграционного и трудового законодательства выявили петербургские полицейские на Заречной улице в Выборгском районе города, где возводится строительный объект и находится бытовой городок строителей. Из 700 проверенных иностранных граждан почти полторы сотни, как установлено, работали с нарушением российских законов.

78.мвд.рф Мигранты на стройке в Петербурге в ходе рейда полиции

Как сообщили 24 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, рейд проводился сотрудниками иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции региональной полиции совместно с сотрудниками Центра «Э» и патрульно-постовой службы. Поводом стали многочисленные обращения граждан.

«Все иностранные граждане были проверены по учетам ФМС. По результатам проведенного мероприятия около 150 граждан, которые осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации с нарушением законодательства, были доставлены в отдел иммиграционного контроля для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности», — говорится в сообщении петербургской полиции.

В частности, ответственность нарушителей наступит по статьям КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ, за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента.

Отметим, что за подобные нарушения иностранные граждане могут быть оштрафованы или даже выдворены из РФ, получив запрет на въезд в течение нескольких лет.

Остальные иностранные рабочие, проверенные в ходе рейда, имели при себе все необходимые документы, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД.