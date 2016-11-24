Одиноким пенсионерам Эстонии выделят ежегодное единовременное пособие
Таллин, 24 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. С 2017 года в Эстонии вводятся пособия для одиноких пенсионеров в размере 115 евро в год. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 ноября, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на изменения в Закон о «государственном пенсионном страховании».
Поправки поддержали 86 депутатов парламента. При выплате пособия не будет учитываться, работает пенсионер или нет. Также не планируется брать во внимание другие социальные пособия и доходы.
Пособие для одиноких пенсионеров начнут получать люди, достигшие пенсионного возраста, которые до выплаты пособия жили в одиночестве в течение шести месяцев и чья нетто-пенсия в 2017 году будет ниже 470 евро. Данные по таким лицам будут взяты из регистра народонаселения МВД страны. Пособие будет выплачиваться один раз в год в октябре. Пенсионер не должен самостоятельно ходатайствовать о получении пособия. Его назначает Департамент социального страхования после проверки данных.
По данным Министерства внутренних дел, в Эстонии проживают более 100 000 одиноких пожилых людей. Инициатором данного пособия выступила праволиберальная Реформистская партия. В государственном бюджете на 2017 год на выплаты подобных пособий предусмотрено 10 млн евро.