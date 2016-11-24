Таллин, 24 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. С 2017 года в Эстонии вводятся пособия для одиноких пенсионеров в размере 115 евро в год. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 ноября, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на изменения в Закон о «государственном пенсионном страховании».

ITV.com Пособие для пенсионеров

Поправки поддержали 86 депутатов парламента. При выплате пособия не будет учитываться, работает пенсионер или нет. Также не планируется брать во внимание другие социальные пособия и доходы.

Пособие для одиноких пенсионеров начнут получать люди, достигшие пенсионного возраста, которые до выплаты пособия жили в одиночестве в течение шести месяцев и чья нетто-пенсия в 2017 году будет ниже 470 евро. Данные по таким лицам будут взяты из регистра народонаселения МВД страны. Пособие будет выплачиваться один раз в год в октябре. Пенсионер не должен самостоятельно ходатайствовать о получении пособия. Его назначает Департамент социального страхования после проверки данных.

По данным Министерства внутренних дел, в Эстонии проживают более 100 000 одиноких пожилых людей. Инициатором данного пособия выступила праволиберальная Реформистская партия. В государственном бюджете на 2017 год на выплаты подобных пособий предусмотрено 10 млн евро.