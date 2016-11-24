Бишкек, 24 ноября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Парламент Киргизии рекомендует правительству освободить Эмиля Ешеналиева от должности председателя правления госкомпании «Кыргызтелеком» за то, что он допустил возникновение ситуации с резким ростом тарифов на предоставляемый казахстанскими провайдерами интернет. Об этом говорится в заключении специальной депутатской комиссии, пишет «Zanoza.kg».

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«Ешеналиев согласился на условия поставщиков без сопротивления, потому что, как сам признался на заседании депутатской комиссии, он не проводил переговоры в то время, когда киргизские операторы связи отстаивали свои интересы», — пояснили парламентарии свою позицию.

Временная депутатская комиссия также предлагает премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову рассмотреть вопрос о степени ответственности председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Киргизии Бакыта Шаршембиева, сообщила газета «Вечерний Бишкек».

«Кыргызтелеком» обратился с письмом в Госкомитет информационных технологий и связи, руководство которого не приняло никаких мер, хотя должно было первым поднять вопрос цены и качества интернета, и не допускать создания такой ситуации, так как для внедрения электронного управления нужен очень качественный, высокоскоростной и дешевый интернет. Высокая цена сдерживает дальнейший рост проникновения интернета и внедрение информационных технологий в стране», — подчеркнули депутаты.

Кроме того, по итогам разбирательства по ситуации с необоснованным повышением расценок на интернет-услуги «Кыргызтелекома», члены спецкомиссии рекомендуют Кабинету министров направить полученные материалы в Генеральную прокуратуру Киргизии для получения юридической оценки произошедшего конфликта и действий ответственных госчиновников.

«Правительству в рамках Евразийского экономического союза необходимо рассмотреть возможность унифицирования тарифов на услуги аренды внешнего интернет-канала», — цитирует парламентариев ИА «24.kg».

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в начале августа 2016 года казахские операторы связи уведомили Киргизию о повышении в 2 — 4 раза тарифов на транзит интернета через территорию Казахстана. Киргизские провайдеры посчитали это неприемлемым и обвинили казахстанских коллег в ценовом сговоре. Операторы связи Казахстана, в свою очередь, выступили с опровержением. Впоследствии казахское и киргизское правительства договорились о возврате к прежним расценкам на транзит интернета.

Между тем, депутаты парламента Киргизии, опасаясь повторного возникновения подобной ситуации, потребовали от Кабинета министров найти более дешевых и надежных поставщиков интернета, которые могли бы стать альтернативой провайдерам Казахстана.