Новая вспышка птичьего гриппа обнаружена на птицеферме Германии
Берлин, 24 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Германии зафиксирована новая вспышка вируса птичьего гриппа H5N8, 16 тыс. индеек будут забиты, сообщает 24 ноября Reuters.
Новая вспышка H5N8 была обнаружена на птицеферме города Клоппенбург, расположенного на севере Германии в федеральной земле Нижняя Санкония, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Германии.
Напомним, 21 ноября стало известно, что вирус птичьего гриппа был обнаружен на птицеферме в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в сельском районе Дитмаршен. Для предотвращения распространения вируса пришлось забить 8 тыс. 800 гусей.
Сообщения о том, что вирус птичьего гриппа был обнаружен у диких птиц, поступают с большей части Германии. Правительство страны ужесточило санитарные требования для птицеферм, теперь вся домашняя птица должна содержаться в закрытых помещениях.