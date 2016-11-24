Берлин, 24 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Германии зафиксирована новая вспышка вируса птичьего гриппа H5N8, 16 тыс. индеек будут забиты, сообщает 24 ноября Reuters.

Almrsal.com Птицеферма

Новая вспышка H5N8 была обнаружена на птицеферме города Клоппенбург, расположенного на севере Германии в федеральной земле Нижняя Санкония, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Германии.

Напомним, 21 ноября стало известно, что вирус птичьего гриппа был обнаружен на птицеферме в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в сельском районе Дитмаршен. Для предотвращения распространения вируса пришлось забить 8 тыс. 800 гусей.

Сообщения о том, что вирус птичьего гриппа был обнаружен у диких птиц, поступают с большей части Германии. Правительство страны ужесточило санитарные требования для птицеферм, теперь вся домашняя птица должна содержаться в закрытых помещениях.