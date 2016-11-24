Москва, 24 ноября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут попробовать именинный пирог по рецепту Карлсона, малиновое варенье из «Ёжика в тумане» и бутерброд от кота Матроскина. Кроме того, для детей запустят мастер-классы по новогодней мультипликации, а также их научат «рисовать» ёлочные игрушки 3D-ручками, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

В этом году в Камергерском переулке гостей фестиваля станут учить правильному приготовлению сказочных блюд. Посетителям раскроют рецепт именинного пирога Карлсона с вишней и кремом из одноименного мультфильма. Кроме того, здесь можно будет сварить, а потом съесть малиновое варенье из мультфильма «Ёжик в тумане», рисовую кашу с фруктами из сказки братьев Гримм «Горшочек каши», пирожки и кисель из сказки «Гуси-лебеди», а также бутерброд от кота Матроскина. Кроме собственно приготовления сказочных блюд, гостям раскроют историю появления того или иного лакомства.

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В волшебной деревне на Кузнецком Мосту посетителей будет ждать выставка елок. Украшения для новогодних деревьев посетителям предложат сделать своими руками, после чего 24 декабря планируется устроить массовое украшение ёлок.

По замыслу организаторов каждое дерево будет оформлено в своей тематике. «Кулинарную» ёлку украсят леденцами и другими сладостями, «компьютерную» — игрушками из микросхем, ёлку будущего — игрушками, сделанными с помощью 3D-принтера. Помимо современных украшений, не будут забыты и традиционные украшения, елки нарядят мягкими и деревянными игрушками, а также рождественскими ангелами.

На Пушкинской площади будут проводить мастер-классы по анимации. Дети смогут создать свой новогодний мультфильм и ёлочные игрушки при помощи 3D-ручек, нарисовать Деда Мороза и Снегурочку в фотошопе. На мастер-классах в Новопушкинском сквере дети смогут сами создать ёлочку со светодиодами, гирлянды и фонарики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведение массовых мероприятий позволяет не только разнообразить жизнь москвичей и привлекать в город туристов, но и приносить значительный доход в городскую казну. Так, из отчета департамента торговли и услуг города Москвы следует, что проведение одного праздника приносит до 600 миллионов рублей налоговых поступлений.

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