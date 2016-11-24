Москва, 24 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти будет перенасыщен на 1 млн баррелей в сутки до конца 2016 года, заявил глава Минэнергетики Александр Новак.

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«До конца года рынок будет перенасыщен на 1 млн баррелей в сутки», — сказал министр на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что падение цен на нефть до 25 долларов за баррель не будет для России катастрофой, пишет Forbes.

«Мы делаем стрессовый сценарий при цене 25 долларов за баррель. Это маловероятный сценарий, но даже он не катастрофичный для России, хотя может привести к ослаблению рубля. Это будет означать, что мы будем дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику с высокими ставками, которая не всем нравится», — уточнила она. Набиуллина отметила, что, вероятнее всего цены на нефть в ближайшие два года будут колебаться в диапазоне 40−50 долларов за баррель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Международное энергетическое агентство (МЭА) 16 ноября представило прогноз World Energy Outlook, который оспаривает предположения о том, что пик мирового спроса на нефть может быть пройден уже через 5−15 лет. По мнению экспертов агентства, «эра ископаемого топлива далека от завершения». При этом, по данным агентства, спрос на нефть будет расти медленнее, чем в прошлом, но «все равно будет расти».