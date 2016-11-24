Пермь, 24 ноября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В Перми ночью 23 ноября возник пожар в здании спортивного центра по ул. Краснополянской. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю.

59.mchs.gov.ru Пожар в здании спортивного центра в Перми

По прибытии на место пожара первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение внутри здания на втором и третьих этажах, пожар распространялся на кровлю. Здание трехэтажное. В здании имеется спортзал, на первом этаже имеется сауна, фитнес клуб.

По словам сторожа, в горящем здании людей на момент возникновения пожара не находилось. Последние посетители ушли около 22:00 местного времени (20:00 мск).

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия спортзала. Здание восстановлению не подлежит. Есть опасность обрушения конструкций, поэтому территория объекта оцеплена.