Калуга, 24 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов признал, что у региона нет средств на строительство двух тренировочных баз к предстоящему в России Чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующее заявление он сделал на брифинге перед журналистами, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Встреча губернатора Анатолия Артамонова с журналистами.

«Они будут обязательно. Но я уже теперь думаю, что был не совсем прав, когда боролся за то, чтобы нам дали эти тренировочные поля, да ещё два. Где брать эти деньги сейчас, в кризис, понятия не имею», — сказал Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 394 млн федеральных и областных рублей обойдется строительство в Калуге двух объектов для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 года. Их ввод в эксплуатацию запланирован до июня 2017 года. Так, в калужском микрорайоне «Дубрава» планируется построить и засеять натуральной травой, игровое поле 105×68 метров с трибунами на 500 мест. Инфраструктура также предусматривает тренировочные площадки, раздевалки с душевыми, места отдыха спортсменов. Ранее калужские власти были намерены пригласить для тренировок футбольную сборную Германии. Строительство второй футбольной площадки планируется на Тульском шоссе.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран-участниц ЧМ-2018. Финальная часть XXI Чемпионата мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Она будет проходить на 12 стадионах в 11 городах страны.