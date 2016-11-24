Москва, 24 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,15% и достиг отметки в 2089,88 пунктов, которая стала новым историческим максимумом. Об этом, как передает RT, свидетельствуют данные биржи.

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Напомним, предыдущий максимум был достигнут 23 ноября текущего года, тогда индекс ММВБ увеличился до 2076,97.

Кроме того, 22 ноября индекс РТС показал максимум с мая 2015 года, поднявшись до отметки 1022,8 пункта.

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