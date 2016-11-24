Рязань, 24 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Рязанской области выросла максимальная родительская плата за детские сады. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано 24 ноября. Теперь жителям областного центра, чьи дети посещаю дошкольные учреждения, придется платить в месяц на 322 рубля больше. Если раньше стоимость детского сада в Рязани составляла 1611 рублей в месяц, то теперь родители будут платить до 1933 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Несмотря на то, что детские сады в областном центре остались самыми дорогими для родителей, максимальное повышение размера платы произошло в Шиловском районе. Здесь максимальный размер платы увеличился на 500 рублей, и теперь родительская доля будет достигать 1600 рублей в месяц. Также сильно увеличилась плата в Скопине. Вместе 1230 рублей жителям придется платить 1600.

Самая небольшая родительская плата осталась в Михайловском районе регионе — 1200 рублей в месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Рязани примерно 25 тысяч детей ходят в дошкольные учреждения. При этом очередь в детские сады для детей от трех до семи лет, по данным на 1 сентября 2016 года, была ликвидирована. Справиться в очередью на места для детей до трех лет пока не удается.