Пекин, 24 ноября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов провинции Цзянсу завершили поиски восьмерых несовершеннолетних, которых похитили и принуждали к работе на одной из китайских фабрик, после чего злоумышленники выкладывали видеозаписи с ними в сеть Интернет.

Shengshiwuyue.blog.sohu.com Дети на китайском фабрике

Для того, чтобы найти несовершеннолетних, полицейским пришлось проверить более 2 тыс. швейных фабрик, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время дети находятся в безопасности. Они проживают в одной из школ-интернатов, после чего смогут отправиться домой. Полиция также пообещала добиться оплаты их труда.

Согласно китайскому законодательству, лица, не достигшие возраста 16 лет, не могут работать. Однако, зачастую преступники предлагают работу детям, отбирая у них документы и не выплачивая заработную плату.