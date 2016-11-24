Смоленск, 24 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Предоставить право главам регионов отрешать от должностей глав муниципальных образований по причине утраты доверия — с таким предложением выступил глава администрации Смоленской области Алексей Островский на встрече с депутатами Государственной думы, избранными от Смоленской области, 23 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе обладминистрации.

mcmurryjulie Отставки и увольнения

«Вертикаль главы государства в юридическом плане заканчивается на главах регионов. Мне кажется, что глава субъекта Федерации должен иметь право снимать главу того или иного муниципального образования за утрату доверия по аналогии с правом президента», — предложил Алексей Островский.

«Я не призываю в корне менять всю структуру работы, но если бы губернаторы получили возможность отправлять в отставку нерадивых, некомпетентных или недобросовестных чиновников по утрате доверия, то, думаю, не только я как глава региона, но и все главы субъектов без исключения были бы признательны «Единой России» и лично Вам, Сергей Иванович, за реализацию данной инициативы», — обратился глава региона к заместителю председателя Государственной думы Сергею Неверову.

Еще одно предложение губернатора Алексея Островского касается изменения подходов к созданию сельских поселений на территориях с малой численностью населения. Как пояснил глава региона, сегодня малочисленные сельские поселения имеют бюджеты с критически низким уровнем бюджетной обеспеченности, тогда как на содержание представительной власти на селе тратятся большие бюджетные средства. Только на территории Смоленской области таких сельских поселений насчитывается 278, в каждом из них — порядка десяти депутатов. Уровень компетентности тех, кто избирается в сельсоветы, зачастую оставляет желать лучшего. Как считает глава региона, логично, чтобы вопросами распределения бюджетов поселений (а это основной вопрос ведения сельских советов) занимались власти районного уровня.

Сергей Неверов, комментируя вопросы, поставленные главой региона, отметил, что вопрос государственной вертикали по поводу отстранения за утрату доверия глав муниципалитетов обсуждается не в первый раз.

«Можно на эту тему говорить, вновь вернувшись к обсуждению. Мы можем ее, в принципе, поднять на заседаниях фракции», — добавил Сергей Неверов.