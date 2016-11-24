Москва, 24 ноября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. На открытии торгов 24 ноября рубль демонстрирует рост по отношению к евро, однако снижается к доллару. Об этом говорят данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

В начале торгов стоимость доллара увеличилась на 4 копейки и достигла 64,50 рублей. Стоимость евро понизилась на 9 копеек и составила 67,98 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 24 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара к рублю вырос на 38,05 копейки и достиг 64,01 руб. Курс евро к рублю вырос на 51,27 копейки — до 68,05 руб. Стоимость нефти марки Brent составляет $48,90.