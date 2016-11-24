Москва, 24 ноября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Обновленный Honda CR-V станет доступен для отечественных покупателей в середине 2017 года. Россия станет второй страной мира, чьи дилеры получат новинку, сообщает пресс-служба японского бренда.

Honda CR-V

По сравнению с предшественником, габариты нового кроссовера более внушительны. Так, колесная база увеличилась на 41 мм, а пространство для ног пассажиров — на 53 мм, максимальный объем багажника составляет 1104 л.

Honda CR-V нового поколения получит светодиодную оптику, 18-дюймовые колесные диски, мультимедийную систему на базе ОС Android и 7-дюймовый сенсорный экран. Водителю будет доступен сервис «Яндекс.Навигатор». Кроме того, во все комплектации для российского рынка включена функция подогрева лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

Что касается двигателя, под капотом полноприводных CR-V для России будут установлены DOHC i-VTEC объемом 2,0 и 2,4 л, работающие в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. В число функций входит дистанционный запуск двигателя, интеллектуальная система доступа Smart Entry и технология LaneWatch, которая позволит наблюдать за «мертвой зоной» справа на дисплее центральной панели. Стоимость новинки пока не называется.