Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Проблемы со строящимся на Крестовском острове Санкт-Петербурга стадионом под условным именем «Зенит-Арена» вызваны коррупцией. Такое мнение высказал в эфире «Радио Балтика» лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Piterarena.com Стадион «Зенит-Арена»

«Совершенно очевидно, что на стадионе очень суровое, жёсткое воровство», — сказал политик. По его словам, это следует из постоянного подорожания объекта, стоимость которого за 10 лет возросла с шести до более чем 40 миллиардов рублей.

«Не может стадион стоить 40 миллиардов. Что людей за дураков-то держать? Воровали и, боюсь, сейчас воруют. Надо бить по рукам. Город достоин, чтобы у него к чемпионату мира по футболу был такой стадион, но не такой же ценой», — заявил Миронов.

Как инженер-геофизик, по первому образованию, Миронов высказал свою версию того, почему выкатное поле «Зенит-Арены» вибрирует, что делает его непригодным для проведения футбольных матчей, как установила 31 октября комиссия FIFA.

«По проекту выкатное поле должно весить несколько десятков тысяч тонн, а весит оно в разы меньше. Вот откуда вибрация, сэкономили. Поле должно своим весом придавливать несущие балки», — рассказал Миронов.

При этом под «экономией» политик имеет в виду всё ту же коррупцию и воровство. Кроме того, положение на стройке усугубила многократная смена генподрядчика на стадионе.

«Знаете, что так легче делать? Воровать легче. Если подрядчик от рассвета до заката один и тот же, там всё правильно. А тут одни ушли, другие пришли: «Ой, что-то смета потерялась, документы задевались, они там всё делали неправильно, всё пришлось переделывать, нужны дополнительные деньги». Мы всё это проходили», — пояснил свою мысль Сергей Миронов.

Добавим, что 23 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий штаб по достройке стадиона, сообщил, что сейчас готовятся предложения по устранению вибрации выкатного поля. Они должны быть реализованы уже после сдачи стадиона, в течение января 2017 года. Ранее заявлялось о том, что вибрацию устранят до сдачи стадиона в эксплуатацию, которая намечена на 25 декабря 2016 года.

В компании «Метрострой» (генподрядчик стройки) корреспонденту ИА REGNUM заявили, что весь задействованный на стадионе персонал будет трудиться на объекте вплоть до 25 декабря. Добавим, что после окончания строительства стадион, как ожидается, будет передан на баланс футбольному клубу «Зенит».

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Напомним, громкий скандал разгорелся вокруг стадиона после визита на арену комиссии FIFA 31 октября. Инспекторы Международной федерации футбола пришли к выводу, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, а значит, намеченные на 2017−2018 годы матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу на этом поле проводиться не могут.

Прибывший на стадион 3 ноября вице-премьер по спорту Виталий Мутко признал, что «выявлены определенные недоработки, которые были при проектировании и строительстве допущены», но «они будут устранены».