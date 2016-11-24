Москва, 24 ноября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В одном из вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошло задымление. Электричку остановили, задымление устранено, сообщили в пресс-службе МЖД.

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«Сегодня в 06:48 локомотивная бригада пригородного электропоезда №6506 сообщением Апрелевка — Москва при подъезде к станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги обнаружила задымление во втором вагоне», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что электропоезд остановили и пассажиров попросили покинуть вагоны. Пассажиры пересели в попутные электрички, а задымление в вагоне устранили. Электричка отправлена в депо, где её осмотрят и выяснят причину неполадок.

«В связи с этим несколько электропоездов Киевского направления МЖД по направлению в Москву следуют по маршруту с увеличенным интервалом», — отметили в пресс-службе.