Москва, 24 ноября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Для Российской Федерации (РФ) не будет катастрофой падение мировых цен на черное золото до $25 за баррель, однако это может привести к ослаблению рубля. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Schmucki Нефть

«Мы делаем стрессовый сценарий при цене $25 за баррель, — сказала глава Центробанка в интервью Forbes. — Это маловероятный сценарий, но даже он не катастрофичный для России, хотя может привести к ослаблению рубля».

Глава ЦБ РФ полагает, что в ближайшие два года стоимость барреля нефти на мировых рынках будет колебаться в диапазоне $40−50.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2016 г. цены на черное золото незначительно изменились на фоне празднования Дня благодарения в США и неопределённости перед запланированным OPEC снижением добычи. Нефть марки Brent утром торговалась на уровне $48,90, потеряв 5 центов после предыдущей сессии. WTI стоила $47,94 за баррель, что на 2 цента меньше уровня 23 ноября.

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