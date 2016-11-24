Калуга, 24 ноября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Ситуацией с загрязнением реки Дырочная неочищенными сточными водами наконец решили заняться в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в министерстве обсудили меры по нормализации экологического состояния этой водной артерии региона. Собравшимся была представлена информация по результатам проверок выполнения ООО «Калужский молочный комбинат» решений суда по соблюдению требований водного законодательства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Река Дырочная

Между тем пока на реке ликвидировано не более 10% от общего объема скопившихся отходов предприятия.

Кроме того, с целью очистки ливневых вод города Обнинска, сбрасываемых в ручей в районе промышленной зоны «Мишково», планируется строительство очистных сооружений. На сегодня данный проект проходит экспертизу. Весной 2017 года будет произведен ремонт коллектора, по которому протекает приток реки, с целью ликвидации незаконных врезок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с коллективной жалобой на загрязненность реки Дырочная к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову обратились жители города Белоусово Жуковского района. На личном приеме у главы региона они рассказали, что в реку сбрасывают промышленные отходы сразу несколько производственных компаний, как результат вода издает зловоние. По словам местных жителей, воду из реки не то что нельзя пить, рядом с рекой трудно даже находиться.

Добавим, что жалобы на плохое экологическое состояние калужской реки Дырочная не стихают несколько лет.