Хабаровск, 24 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Принятый еще в июне закон, регулирующий деятельность коллекторов, не работает в Хабаровском крае. Десятки жителей региона обращаются в СМИ и правоохранительные органы с мольбами о защите от агрессивных распоясавшихся «вышибал». Коллекторы терроризируют хабаровчан звонками, угрозами, передает корреспондент ИА REGNUM.

beaumo3 Коллектор банка

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«Коллекторский бизнес в Хабаровске — «черный бизнес. Некоторым заложникам «черного бизнеса» коллекторы, в обход нового закона, звонят ежедневно», — пишет ИА Востокмедиа.

Пожилая хабаровчанка Надежда Панина выплатила крупному столичному банку положенную 51 тысячу рублей почти 9 лет назад. И давным давно уже забыла об этом кредите. Но в этом году женщину, в прямом смысле слова, атаковало «Первое коллекторское бюро» — организация, расположенная в Москве. Коллекторы бесконечно звонят на стационарный телефон пенсионерки и настойчиво требуют еще 24 тысячи рублей. Пожилая женщина ругается с коллекторами, плачет, вызывает «неотложку», запрещает невестке и двухлетней внучке подходить к двери и отвечать на телефонные звонки.

Из страха за свою жизнь семья вынуждена была завести собаку.

Надежда Панина обратилась с заявлением в прокуратуру на бесконечные угрозы со стороны «Первого коллекторского бюро». Однако пока ситуация не поменялась.

Сюжет о пенсионерке показала в своем эфире региональная программа «Вести Хабаровск».

В СМИ региона продолжают поступать звонки граждан с жалобами на окончательно распоясавшихся коллекторов.

Между тем, один только банк ВТБ-24 в ближайшее время намерен продать коллекторам долгов по кредитам на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Что после этого начнется в Хабаровском крае, где никто, похоже, не слышал о новом законе, остается лишь предполагать.

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Как сообщало ИА REGNUM, по новому закону коллекторы не имеют права причинять вред должнику, портить его имущество, угрожать, оказывать любое психологическое давление. Звонить должнику коллекторы имеют право только дважды в неделю, и только в светлое время суток.