Москва, 24 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. За последний месяц одобрение институтов власти существенным образом не изменилось. При этом выросло доверие к президенту РФ Владимиру Путину (с 84% в октябре до 86% в ноябре) и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву (с 48% в октябре до 52% в ноябре). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также выросло доверие граждан к работе правительства РФ (с 47% до 50%). Половина опрошенных одобряет работу органа власти. При этом 49% считают, что правительство работает плохо. 1% респондентов затруднились ответить.

Деятельность Государственной думы РФ не одобряют 54% граждан. 44% думают, что депутаты работают хорошо.

В числе политиков, которым жители России доверяют больше всего: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Владимир Жириновский.

Опрос проведен 18−21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.