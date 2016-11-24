Чебоксары, 24 ноября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен первый приговор за сокрытие информации о чуме свиней. Перед судом предстал ведущий ветеринарный врач Алатырской районной станции по борьбе с болезнями животных. Его признали виновным в сокрытии информации о падеже свиней на территории села, ставшем впоследствии очагом заболевания чумой свиней, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Cap.ru Учения по ликвидации очага АЧС

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года в Алатырском районе в хозяйстве жительницы села Сурский Майдан ветеринар проводил лечение четырех свиней, у которых были «явно выражены клинические признаки заболевания африканской чумой свиней». 6, 11 и 14 августа животные пали, но ветврач не сообщил об этом руководству и не организовал диагностику трупов свиней для оперативной ликвидации очага инфекции. Владельцы животных, не осведомленные о причине падежа, перевезли павший скот на окраину села.

«В результате был создан природный очаг распространения вируса африканской чумы свиней и возникли благоприятные условия для появления патогенных инфекций, а также заражения других домашних и диких животных», — сказал Олег Дмитриев.

Об этом стало известно на совещании в администрации Алатырского района по недопущению распространения африканской чумы свиней, очаг которой ранее возник на территории соседнего Порецкого района. Один из жителей села Сурский Майдан сообщил о падеже свиней в этом населенном пункте. После проведения лабораторных сведений было установлено, что они погибли в результате АЧС.

В указанном населенном пункте был установлен карантин по африканской чуме свиней, а на территории Алатырского района введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время карантин снят.

Ветеринара признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для окружающей среды). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Кроме того, в алатырскую ветстанцию внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было направлено в суд уголовное дело в отношении заведующего Напольновского ветеринарного участка, который, по данным следствия, занимался лечением свиней, больных АЧС. По версии следствия, с 31 июля по 14 августа 2016 года обвиняемый проводил лечение свиней в хозяйствах двух жителей села Напольное, при этом у некоторых животных были признаки заболевания африканской чумой свиней. 5 и 9 августа две свиньи пали. Однако ветеринар, как полагает следствие, не определив причину гибели и не организовав диагностические исследования, дал указание захоронить животных на окраине населенного пункта.