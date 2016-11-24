Москва, 24 ноября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Число детей-сирот в Москве за последние шесть лет уменьшилось вдвое. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Сегодня мы видим серьезные перемены, — отметил градоначальник. — Уже 15 000 московских семей открыли свои двери и сердца 19 000 детей, оставшихся без попечения родителей».

По его словам, в 2016 г. в семью было устроено почти 1500 детей, из них 160 — инвалиды.

«Число сирот, проживающих в интернатах, за последние шесть лет в Москве сократилось более чем в два раза, — добавил Собянин. — И еще один важный результат нашей с вами работы: уже много лет в столице снижается число брошенных малышей».

Мэр Москвы отметил, что позитивные перемены в городе происходят благодаря разносторонней работе всех местных учреждений.