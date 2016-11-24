Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В ночной аварии с участием маршрутки в Пушкинском районе Санкт-Петербурга пострадали четыре человека. Всего в салоне находилось порядка 15 человек. Причины ДТП устанавливаются.

Https://vk.com/spb_today Маршрутка перевернулась под Петербургом. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

Как сообщили 24 ноября в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о ЧП поступило в полночь. «На Колпинском шоссе у дома 40 микроавтобус марки Peugeot съехал в кювет», — отметили спасатели. В придорожной канаве микроавтобус перевернулся на бок, накренившись на крышу.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, авария произошла за пять минут до полуночи на пересечении Колпинского шоссе и Северской улицы. Четыре человека из находившихся в маршрутке получили травмы легкой и средней тяжести.

Первую помощь пострадавшим оказывали водители и пассажиры других транспортных средств, затем к месту ДТП прибыли машины скорой помощи.

Причины аварии установит следствие. Пока лишь известно, что столкновения с другим автомобилем не было, водитель микроавтобуса, 1954 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна.

По факту ДТП проводится проверка. Очевидцы в соцсетях предполагают, что микроавтобус принадлежит одному из нелегальных перевозчиков, которые работают на данном маршруте, и винят в случившемся водителя, который допустил грубую ошибку в управлении маршруткой.