Москва, 24 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Поправки к законопроекту о валютном контроле, подготовленные Министерством финансов РФ, содержат определенные послабления. Теперь российские граждане, проживающие за границей полгода, не будут обязаны отчитываться о зарубежных счетах и активах, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в финансовом ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«В целом верно, что за гражданами России статус валютного резидента закрепляется на постоянной основе, однако гражданин освобождается от счетов перед налоговыми службами в случае, если по объективным и подтвержденным причинам проживает вне России с периода возвращения в совокупности менее 183 дней в истекшем календарном году», — пояснил представитель Минфина.

Ограничения, которые применяются к валютному резиденту, — то есть гражданину России, который владеет зарубежным счетом, проживая на родине — ставят целью защиту платежного баланса, которая предотвращает необоснованный вывод капитала, отметили в ведомстве.

Кроме того, в случае, если в 2017 году гражданин РФ, постоянно проживающий за рубежом, не будет въезжать на территорию страны, он будет освобожден от необходимости отчета о своих счетах и активах к 1 марта 2018 года. Однако если в 2018 году он проведет на родине 183 дня, то на 184-й день он будет обязан предоставить такой отчет.