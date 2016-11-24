Пекин, 24 ноября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины КПК, более 3 тыс. чиновников привлечены к ответственности за нарушения или халатное отношение к работе по вопросам загрязнения окружающей среды в Китае.

Diarioregistrado.com Загрязнение окружающей среды в Китае

Как сообщает Министерство охраны окружающей среды КНР, 3 287 чиновников в 8 провинциях были привлечены к ответственности после проведения внутренних проверок. Многие лишились должности и обязаны выплатить крупные штрафы на общую сумму 198 млн. юаней, пишет «Сина синьвэнь».

Проверки начались в июне 2016 г. и показали, что многие чиновники использовали земли заповедников для городских нужд и строительства. Вторая волна проверок начнется в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин в мае 2016 г. заявил, что власти КНР продолжат активно бороться с нарушением экологического законодательства.