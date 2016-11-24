Екатеринбург, 24 ноября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Граждане с ВИЧ-инфекцией могут быть взяты на социальное обслуживание. Соответствующие предложения по поправкам в федеральный закон №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» озвучены в Екатеринбурге на уральском окружном совещании по профилактике ВИЧ-инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дополнить списки нуждающихся в социальном обслуживании граждан теми, у кого имеется ВИЧ-инфекция, предложил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Также он озвучил инициативу по внесению поправок в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В частности, чиновник предлагает расширить полномочия местных органов власти, дав им возможность проводить и финансировать мероприятия по вторичной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции. Сейчас местные власти могут только информировать население по вопросам распространения социально-значимых заболеваний.

Также свердловское правительство предлагает выделить регионам с высокой пораженностью ВИЧ целевые федеральные трансферты. Они могли бы быть направлены в рамках соответствующих государственных программ. Средства могут быть потрачены на модернизацию учреждений здравоохранения, ремонт, строительство, оборудование, транспорт, говорит Алексей Орлов.

Кроме того, ранее неофициально озвучивались инициативы о тестировании на ВИЧ всех граждан, которые проводят диспансеризацию. На сегодняшний день такого тестирования не предусмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совещание проводится в Екатеринбурге 23 и 24 ноября. Ведёт его руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Отметим, оно не связано с информационным шумом начала ноября о том, что в Екатеринбурге объявлена эпидемия по ВИЧ. Как отметила Анна Попова, это мероприятие плановое, и оно было предусмотрено в графике Роспотребнадзора и Минздрава России.

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Добавим, Екатеринбург и Свердловская область по темпам распространения ВИЧ-инфекции являются одними из лидеров в России. В Екатеринбурге этим вирусом поражён каждый 50-й гражданин. Эпидемическая ситуация отмечается в регионе уже несколько лет.