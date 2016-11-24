Тула, 24 ноября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка умерла после занятий в детском саду города Ефремова Тульской области 23 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По данному факту проводится доследственная проверка.

Uralinform.ru Пустая кроватка

По предварительным данным, ребенок участвовал в играх, которые проводила воспитатель, когда внезапно потерял сознание. Сотрудники детсада вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали. Однако спасти ее не удалось: ребенок скончался уже в больнице.

В настоящее время следователями СК России выясняются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты медицинские документы, которые помогут установить, имелись ли у ребенка какие-либо заболевания, препятствующие физическим занятиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.