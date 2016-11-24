Москва, 24 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В России в октябре 2016 года численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте 15−72 лет составила 76,6 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, сообщили в Росстате.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В численности рабочей силы 72,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, и 4,1 млн. человек — как безработные. Уровень безработицы в октябре составил 5,4%.

Численность занятого населения в октябре 2016 года уменьшилась по сравнению c сентябрем на 560 тыс. человек, или на 0,8%, по сравнению с октябрем 2015 года — осталась практически на том же уровне.

Численность безработных в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем увеличилась на 85 тыс. человек, или на 2,1%, по сравнению с октябрем 2015 года — уменьшилась на 152 тыс. человек, или на 3,6%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,6%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,6%). В октябре 2016 г. это превышение составило 1,7 раза.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.