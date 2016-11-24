Вашингтон, 24 ноября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Обнаруженные на Марсе отложения диоксида кремния, подобные тем, что образовались в долине гейзеров Эль-Татио в Чили, могут говорить о существовании на Красной планете микроорганизмов. К такому выводу пришли специалисты из Университета штата Аризона (США), их статья опубликована в Nature Communications.

Gizmodo.com.au Сравнение отложений диоксида кремния на Марсе (слева) и в долине гейзеров Эль-Татио (справа) в различных масштабах.

В 2007 году марсоход Spirit нашел отложения аморфного кремнезема в окрестностях Домашнего плато в кратере Гусева. Согласно исследованиям, когда-то кратер заполняла вода. Ученые считают, что отложения могли появиться в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые обитали рядом с гидротермальными источниками.

Характеристики марсианской породы весьма схожи с отложениями кремнистого туфа, которые существуют в районе Эль-Татио, где также наблюдается гидротермальная активность. При этом в формировании туфа принимали участие и живые организмы. Таким образом, марсианские отложения могут являться строматолитами, ископаемыми останками микроорганизмов.