Токио, 24 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Компания Toyota Motor планирует разработать усовершенствованный аккумулятор для электромобилей через несколько лет, заявили представители компании, сообщает 24 ноября Reuters.

Wnyc.org Аккумулятор для электромобилей Toyota

«Технология литий-ионных аккумуляторов является ключевой для создания электромобилей. Необходимо идти вперед, усовершенствовать эту технологию, сделать ее еще более эффективной», — сказал ведущий инженер Toyota в области создания литий-ионных аккумуляторов Хисао Ямашигэ.

Представители компании Toyota заявили, что усовершенствование литий-ионных аккумуляторов позволит увеличить запас хода электромобилей и срок службы самого аккумулятора на 15%.

Напомним, ранее представители Toyota заявили, что компания создаст новую группу по разработке электрокаров, в которую войдут представители четырех компаний: Toyota Motor Corp, Toyota Industries Corporation, Aisin Seiki, Denso Corp.

К 2020 году Toyota планирует наладить массовый выпуск электромобилей, способных преодолеть более 300 км, не требуя подзарядки аккумуляторов.