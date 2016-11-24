Ярославль, 24 ноября, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Интернет-портал с сокращенным названием «Яркипедия» посвящён истории и современности Ярославской области, рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор проекта Андрей Григорьев. Проект осуществляется при поддержке и финансировании правительства Ярославской области.

«Яркипедия»

Безусловно, на сегодняшний день существует уже немало подобных тематических проектов. Но авторы «Яркипедии» уверяют, что она будет отличаться универсальностью, всеохватностью и будет постоянно обновляться и пополняться новыми материалами.

Идея «Яркипедии» возникла у Андрея Григорьева, когда он работал над книгой, посвященной площади Волкова. В результате его предложение было включено в юбилейную программу к 80-летию Ярославской области.

«Я столкнулся с тем, что материала по моей теме много, но весь он «распылен» по множеству малотиражных изданий, которые остаются в пределах профессиональных сообществ. Я подумал, неплохо бы объединить такие уникальные сведения в один источник и сделать их доступными самой широкой аудитории. Подобные проекты в разное время созданы, наверное, уже в 20 регионах РФ — и это достаточно интересный опыт, хотя подход к делу везде разный», — пояснил Андрей Григорьев корреспонденту ИА REGNUM.

Базой для портала стали работы ярославских историков и краеведов, которые за многие годы создали целую библиотеку научных и публицистических изданий о Ярославском крае. Дореволюционный период ярославской истории представлен в материалах так и не изданной многотомной энциклопедии Ярославского края, которую когда-то готовил к изданию региональный департамент культуры. Но основное внимание будет уделяться именно советскому периоду и сегодняшним дням Ярославской области.

«В числе наших партнеров — архивы, музеи, библиотеки, органы власти, учреждения культуры и образования. Вообще, круг заинтересовавшихся проектом оказался достаточно велик, и мы надеемся, что «Ярославская википедия» станет действительно народным проектом. Широкая тематика дает возможность участия в нем журналистам, историкам, краеведам, фотографам, музейным работникам, политологам, сейчас мы обсуждаем темы по географии и биологии. Приглашаем к сотрудничеству также студентов и школьников», — отметил Андрей Григорьев.

Особенной задачей главный редактор «Яркипедии» считает возрождение памяти о судьбах и славе жителей Ярославского региона.