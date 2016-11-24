«Нефть: интрига сохраняется»
Москва, 24 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Попытки нефти закрепиться выше уровня 50 долларов за баррель пока оказываются не слишком успешными. Но и существенно вниз от этой отметки они не падают. Brent консолидируется в районе уровня 49,80, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Интрига относительно исхода встречи стран ОПЕК 30 ноября сохраняется, ведь 23 ноября на предварительной встрече договоренностей относительно участия Ирана и Ирака в заморозке достигнуто не было. Скорее всего, вплоть до заседания Brent будет удерживаться в пределах диапазона 45—50 долларов за баррель по марке Brent», — считает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 24 ноября, цены на нефть незначительно изменились на фоне празднования Дня благодарения в США и неопределённости перед запланированным OPEC снижением добычи. Нефть марки Brent утром торговалась на уровне $48,90, потеряв 5 центов после предыдущей сессии. WTI стоила $47,94 за баррель, что на 2 цента меньше уровня 23 ноября.