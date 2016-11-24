Москва, 24 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Попытки нефти закрепиться выше уровня 50 долларов за баррель пока оказываются не слишком успешными. Но и существенно вниз от этой отметки они не падают. Brent консолидируется в районе уровня 49,80, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Интрига относительно исхода встречи стран ОПЕК 30 ноября сохраняется, ведь 23 ноября на предварительной встрече договоренностей относительно участия Ирана и Ирака в заморозке достигнуто не было. Скорее всего, вплоть до заседания Brent будет удерживаться в пределах диапазона 45—50 долларов за баррель по марке Brent», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 24 ноября, цены на нефть незначительно изменились на фоне празднования Дня благодарения в США и неопределённости перед запланированным OPEC снижением добычи. Нефть марки Brent утром торговалась на уровне $48,90, потеряв 5 центов после предыдущей сессии. WTI стоила $47,94 за баррель, что на 2 цента меньше уровня 23 ноября.