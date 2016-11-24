Москва, 24 ноября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Рубль 23 ноября оказался под давлением. С одной стороны, российская валюта реагирует на прекращение роста цен на нефть. С другой, доллар снова укрепляется по всему спектру рынка, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«В результате котировки пары USD/RUB поднялись к уровню 64,70. К тому же, близится завершение сезона налоговых выплат. Большинство экспортеров уже запаслись рублевой ликвидностью, что приводит к снижению спроса с их стороны», — пояснила Рогова.

«Сегодня, 24 ноября, в США празднуют День благодарения, поэтому из-за отсутствия на рынке американских инвесторов активность на мировых торговых площадках будет низкой», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 24 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 38,05 копейки и составил 64,01 руб. Курс евро к рублю повышен на 51,27 копейки — до 68,05 руб. Стоимость нефти марки Brent составляет $48,90.