Ярославль, 24 ноября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование в отношении муниципального депутата Высоковского сельского поселения Борисоглебского района Ярославской области по факту присвоения чужих денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области. Сейчас дело направлено в суд.

Деньги

«Тридцатисемилетний почтальон Михаил Носырев был избран местным депутатом 14 сентября 2014 года. Инкриминируемое ему деяние, присвоение чужих денег, относится к февралю-марту 2016 года. Денежная сумма в 12 000 рублей предназначалась двум жительницам деревни Лахость как компенсация за твердое топливо. Вот ее он им и не донес, а присвоил себе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Носырев был избран депутатом от «Единой России». Стоит отметить, что муниципальные депутаты зарплату не получают, и мужчина жил лишь на невысокое жалование работника почты.

В 2016 году в Ярославской области уже судили еще одного депутата-почтальона, и тоже единоросса.

«Женщина 64-х лет из поселка Варегово Большесельского района, депутат и почтальон насмерть задушила свою знакомую и украла вещи потерпевшей. За это преступление она осуждена на 4 года 7 месяцев лишения свободы», — пояснила Кристина Гузовская.