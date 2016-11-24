Курган, 24 ноября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Эксперты, общественники и специалисты по медицинской и социальной работе с женщинами, семьями и детьми пришли к выводу о бесполезности беби-боксов в борьбе с инфантицидом (убийством новорожденного) и об опасности проекта в части пропаганды преступного, аморального поведения матерей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Беби-бокс

22 ноября в городе Кургане, в Библиотеке им. Маяковского прошёл круглый стол на тему «Беби-боксы в России». Мероприятие организовали представители общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). На обсуждении присутствовали представители органов власти, Русской православной церкви и общественности. Все специалисты и общественники пришли к выводу, что беби-боксы абсолютно бесполезны, что уменьшать число отказов от новорожденных можно и нужно, помогая роженицам и будущим мамам.

Бурные обсуждения проблемы беби-боксов"вновь вызвал предложенный законопроект об их запрете в России. Согласно ему, для учреждений, устанавливающих подобные «ящики для детей», может быть установлена ответственность от одного до пяти миллионов рублей штрафа и прекращение деятельности организации, установившей это устройство, на срок до 90 дней.

Главный специалист отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Курганской области Наталья Кофанова, присутствовавшая на круглом столе, отметила, что поначалу проект показался привлекательным, но в дальнейшем в ведомстве осознали всю его губительность.

«У нас на базе перинатального центра обсуждение велось не так давно, мы рассматривали вопрос об установке беби-бокса в Кургане. Но потом, углубившись в изучение проблемы, мы отошли от этой идеи. Статистика нашего региона такова, что у нас примерно один ребенок каждый год оказывается в мусорном баке. И мы решили дать возможность нашим женщинам пойти другим путем, минуя беби-боксы», — сказала Наталья Кофанова.

«В Кургане организован кабинет медико-социальной помощи, в котором работают профессиональные психологи. С 2013 года у нас сформирована служба профилактики отказов от новорожденных в учреждениях родовспоможения. С женщинами, которые встают на учёт и которые, как мы видим, могут отказаться, у нас разработаны определенные критерии для выявления подобных пациенток, и с ними начинают работать психологи. Если эта женщина из социально неадаптированной семьи, то начинают работать с её семьёй. Мы получили неплохие результаты. Так, в 2006—2007 годах у нас по области около 50 женщин отказывались от своих детей после родов, сейчас — только 15».

Эксперты в сфере психологии отмечают аспект провокационности беби-боксов, который выражается в трансляции принципа, по которому отказ от ребенка легитимируется в обществе.

«Я категорически против беби-боксов как таковых, — заявила кандидат психологических наук Елена Алфеева, — у нас все постоянно говорят, что использование беби-боксов — это проявление гуманности. Но это не гуманность, это лазейка для того, чтобы развивалось суррогатное материнство. Получается, что наше государство встает на сторону безответственной женщины, которая после родов решила отказаться от младенца и сделать это тайно, но не на сторону самого ребенка, чьи права грубейшим образом нарушаются. Как раз использование «беби-боксов» провоцирует нерадивых мамаш уходить от ответственности. Здесь этот принцип гуманизма ложный. Халатное отношение к ребенку — это преступное поведение. Подобными законами о легализации в стране беби-боксов мы плодим безответственность в первую очередь в головах молодых мам, которые иногда еще сами недавно были детьми. У нас все роженицы должны быть под контролем, а наша задача — научить их отвечать за свои поступки и принимать самостоятельные решения. Вы представьте, если поставят в Кургане беби-бокс, неужели женщина из отдаленного села, которая решила избавиться от ребенка, поедет за 200 километров в столицу Зауралья для того, чтобы положить малыша в беби-бокс? Да не поедет. Она и знать не будет, что в Кургане он есть».

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства протоиерей Николай Чирков обратил внимание участников круглого стола на соблазнительную легкость, которая предлагается сторонниками беби-боксов. По его мнению, на первый взгляд, казалось бы, решение логичное, но оно обманчиво и преступно.

«Хорошо, что наш перинатальный центр вовремя понял необходимость отойти от идеи установки в Кургане беби-бокса. Это вообще идея западного мира, нам не нужно ее копировать. Без трудностей не бывает ни семьи, ни материнства — ничего, поэтому легкое решение такое подсовывается человеку, это преступно. Замечательно, что перинатальный центр это понял, с правильной стороны подошли к проблеме. Идею восстановления здоровой семьи надо широко рассматривать на государственном уровне, чтобы готовить наших детей ко вступлению в брак. Чтобы семьи не распадались. Раскрывать, что счастье находится в лоне семьи. В этом направлении надо больше работать, тогда будет и меньше абортов, и меньше случаев оставления детей», — заявил Николай Чирков.

Еще двое приглашённых экспертов — представитель Главного управления социальной защиты населения Курганской области Анна Неизвестных и инспектор по работе с детьми Комиссии по делам несовершеннолетних Ксения Кузьмина поддержали мнение коллег из органов опеки и Департамента здравоохранения Кургана.

Напомним, в настоящее время в Госдуме находятся два законопроекта. Один внесен членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вадимом Тюльпановым и экс-сенатором Константином Добрыниным и призван законодательно закрепить практику установки беби-боксов в России. Другой — Еленой Мизулиной, по нему установка беби-боксов в Российской Федерации признается незаконной, а организациям, установившим такое устройства, грозит многомиллионный штраф. Таким образом, вопрос легального использования беби-боксов остается пока неразрешенным.

Отметим, на 29 ноября 2016 года в Совете Федерации РФ назначено заседание, посвященное вопросу о беби-боксах.