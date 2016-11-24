Хабаровск, 24 ноября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Хабаровском крае стартовала акция помощи людям без определенного места жительства. В ходе мероприятий, проводящихся под эгидой министерства социальной защиты региона и благотворительных организаций, бездомных будут кормить горячими обедами, лечить и оказывать консультативную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсоцзащиты.

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По улицам дальневосточной столицы уже курсируют четыре специальных автобуса с полевыми кухнями.

«Некоммерческие организации, вошедшие в краевой реестр поставщиков социальных услуг и принимающие активное участие в акции, смогут претендовать на возмещение затрат, но только в случае корректного оказания услуг», — пояснили в региональном ведомстве.

В этом году главными поставщиками горячих обедов для бездомных людей стали две НКО — «Милосердие» и «Выбор». Еще одна такая организация действует в городе Вяземский, несколько НКО помогают людям, не имеющим своего дома, в Комсомольске-на-Амуре.

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В Хабаровском крае есть и штатные организации, оказывающие помощь бездомным. В штатном режиме работают 15 комплексных центров социального обслуживания и Хабаровский краевой центр адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию. Однако с наступлением морозов усилий этих организаций не хватает, поэтому министерство социальной защиты привлекает благотворительные организации и волонтеров.

По данным регионального правительства, в настоящее время в Хабаровском крае насчитывается около 3 тысяч людей, не имеющих места жительства. Зима в этом году ранняя и очень холодная, поэтому помощь бездомным очень понадобится.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные акции, проходят в различных регионах России. Где-то помощь бездомным оказывает церковь, где-то общественные организации, волонтеры, социальные службы.