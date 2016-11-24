Москва, 24 ноября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер, вознаграждение которого за 2015 год оценивается в $17,7 млн, является самым высокооплачиваемым российским топ-менеджером по версии журнала Forbes.

Gazprom.ru Алексей Миллер

На втором месте оказался председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин. По подсчетам представителей журнала, его доход составил $13 млн.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, вознаграждение которого Forbes за предыдущий год оценил в $11 млн, занимает третье место рейтинга. На четвертом месте гендиректор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов ($10 млн), на пятом — Иван Стрешинский из USM Advisors ($10 млн).

В ТОП-10 также вошли гендиректор ОК «РусАл» Владислав Соловьев, президент и глава правления АФК «Система» Михаил Шамолин, глава правления ВТБ24 Михаил Задорнов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, председатель правления и гендиректор «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян.