Москва, 24 ноября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 ноября завершились в небольшом минусе. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,2%, до $48,90. Цена торговалась в торговом диапазоне 22 ноября. На следующий день диапазон составил $0,93 против $1,81.

Buzzfeed.com Нефть

Нефтетрейдеры проигнорировали общее укрепление американского доллара после выхода положительных макроэкономических данных в США и роста доходности американских облигаций. Стабильность цен на уровне 48,90 была обеспечена сокращением запасов нефти в США и заявлениями премьер-министра Ирака, что страна поддерживает усилия ОПЕК, направленные на сокращение объемов добычи нефти.

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы сырой нефти за неделю до 18 ноября снизились на 1,255 млн баррелей против прогноза 0,671 млн и предыдущего значения +5,274 млн баррелей. Добыча нефти выросла на 9 тыс. баррелей в сутки. Запасы бензина увеличились на 2,317 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,327 млн баррелей.

В Азии нефть стоит 48,97 (+0,14). Нефть два дня находится в коррекционной фазе. Так как в США выходной день, то на цены сегодня, 24 ноября, будут оказывать влияние новости по предстоящей встрече ОПЕК. Тенденция к росту котировок до 50,70 сохраняется.