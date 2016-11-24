Москва, 24 ноября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 23 ноября закрылись ростом по доллару и евро. Рубль подешевел, несмотря на стабильные цены на нефть. Курс доллар/рубль вырос на 1,07%, до 64,46 руб., евро/рубль — на 0,3%, до 68,06 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Валюты подорожали к рублю с открытия торгов на Мосбирже. За два часа курс доллара восстановился с 63,78 до 64,29 руб., курс евро — с 67,75 до 68,19 руб. Их рост ускорился на американской сессии после выхода положительных макроэкономических данных в США и роста доходности американских облигаций.

Заказы на товары длительного пользования, индекс деловой активности в производственном секторе от Markit и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказались выше ожиданий рынка. Они ещё сильнее укрепили рынок в уверенности, что ФРС США в декабре повысит ключевую ставку на 0,25%, до 0,75%.

Поскольку в текущих котировках нефти уже заложено соглашение об ограничении добычи, то рубль дешевел, не оглядываясь на отсутствие снижения цен на нефть в среду. Курс доллара на американской сессии достиг уровня 64,95 руб., курс евро — 68, 54 руб.

Что странно, национальной валюте вчера не помогли налоговый период, аукционы Минфина. В среду 23 ноября Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на 29,5 млрд руб. при спросе 63,4 млрд руб. Лишь вечером после выхода отчета по запасам нефти от Минэнерго США рубль частично восстановил потери.

В Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. За баррель Brent дают $48,95 (+0,1%). В США сегодня, 24 ноября, выходной день. В связи с национальным праздником в стране рынки в Штатах будут закрыты. Это значит, что курс доллар/рубль может вернуться к уровню 64,00−64,15 руб. и провести на нем день до 25 ноября .

От падения рубль сдерживают нефтяные котировки. Дальнейшее восстановление цен на черное золото до 50 долларов за баррель поддержит российскую валюту и вернёт её стоимость к уровню 63,50 руб. В качестве сопротивления для доллара выступит вчерашний уровень 64,95 руб.